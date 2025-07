Il re che ebbe sei mogli nei cruciverba: la soluzione è Enrico Ottavo

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il re che ebbe sei mogli' è 'Enrico Ottavo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENRICO OTTAVO

Curiosità e Significato di Enrico Ottavo

Hai risolto il cruciverba con Enrico Ottavo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Enrico Ottavo.

Perché la soluzione è Enrico Ottavo? Il re che ebbe sei mogli si riferisce a Enrico VIII, sovrano inglese noto per aver avuto sei consorti. Questo nome simboleggia la sua vita matrimoniale complessa e le conseguenze politiche e religiose di queste unioni, come la nascita della Chiesa anglicana. È un esempio di come le vicende personali di un monarca possano influenzare profondamente la storia di un paese.

Come si scrive la soluzione Enrico Ottavo

Se "Il re che ebbe sei mogli" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

N Napoli

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C R T I I P A A E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPITANERIA" CAPITANERIA

