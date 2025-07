Il genere degli Aerosmith nei cruciverba: la soluzione è Rock

ROCK

Curiosità e Significato di Rock

Approfondisci la parola di 4 lettere Rock: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rock? Il termine rock si riferisce a un genere musicale nato negli anni '50, caratterizzato da chitarre energiche e ritmi potenti. È diventato simbolo di ribellione, libertà e gioventù, influenzando cultura, moda e atteggiamenti. Gli Aerosmith, tra i gruppi più celebri di questo stile, hanno contribuito a definire il sound e il carattere del rock, rendendolo un’icona mondiale.

Come si scrive la soluzione Rock

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il genere degli Aerosmith", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

C Como

K Kappa

