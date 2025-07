Il fiume dantesco posto all ingresso dell Ade nei cruciverba: la soluzione è Acheronte

ACHERONTE

Curiosità e Significato di Acheronte

Perché la soluzione è Acheronte? Acheronte è il fiume dell'oltretomba nella mitologia greca, che attraversano le anime dei defunti per raggiungere l'aldilà. Considerato uno dei confini tra il mondo dei vivi e quello dei morti, rappresenta il passaggio necessario al giudizio finale. Nella cultura di Dante, è il fiume dantesco che segna l'ingresso all'Inferno, simbolo di passaggio verso l'aldilà.

Come si scrive la soluzione Acheronte

La definizione "Il fiume dantesco posto all ingresso dell Ade" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

C Como

H Hotel

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

