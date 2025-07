I tecnici delle paraboliche nei cruciverba: la soluzione è Antennisti

ANTENNISTI

Curiosità e Significato di Antennisti

Approfondisci la parola di 10 lettere Antennisti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Antennisti? Gli antennisti sono i professionisti specializzati nell’installazione, manutenzione e riparazione di antenne paraboliche e riceventi. Si occupano di configurare i sistemi per ricevere segnali televisivi o internet via satellite, garantendo un segnale forte e stabile. Quando hai problemi di ricezione o vuoi installare una nuova parabola, sono loro a intervenire con competenza e precisione.

Come si scrive la soluzione Antennisti

Se "I tecnici delle paraboliche" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

