Guancia nei cruciverba: la soluzione è Gota

GOTA

Curiosità e Significato di Gota

Perché la soluzione è Gota? Guancia è la parte morbida e rotonda del volto, situata ai lati della bocca e degli occhi. È fondamentale per espressioni facciali e masticazione, e spesso viene associata a sensazioni di tenerezza o sorrisi. La parola si collega anche a termini medici come gota, una malattia infiammatoria che può interessare le articolazioni. Un termine semplice, ma ricco di significato.

Come si scrive la soluzione Gota

Non riesci a risolvere la definizione "Guancia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

O Otranto

T Torino

A Ancona

