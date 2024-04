La Soluzione ♚ Cola sulla guancia La definizione e la soluzione di 7 lettere: Cola sulla guancia. LACRIMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Cola sulla guancia: Una lacrima o, anticamente lagrima (formalmente pellicola o film lacrimale) è una struttura liquida che ricopre la congiuntiva palpebrale bulbare e la cornea, prodotta dall'apparato lacrimale. Esso è composto da una porzione secretoria (ghiandole e dotti secretori), che secerne la lacrima, e una escretoria, che drena la lacrima verso il naso. Per la sua valutazione quantitativa e qualitativa si ricorre all'utilizzo del lacrimoscopio. Sostantivo Significato e Curiosità su: Una lacrima o, anticamente lagrima (formalmente pellicola o film lacrimale) è una struttura liquida che ricopre la congiuntiva palpebrale bulbare e la cornea, prodotta dall'apparato lacrimale. Esso è composto da una porzione secretoria (ghiandole e dotti secretori), che secerne la lacrima, e una escretoria, che drena la lacrima verso il naso. Per la sua valutazione quantitativa e qualitativa si ricorre all'utilizzo del lacrimoscopio. lacrima ( approfondimento) f sing (pl.: lacrime) (fisiologia) (medicina) goccia di umore acquoso secreta dalle ghiandole lacrimali dell'occhio al fine di lubrificare la cornea; stilla in modo consistente dagli occhi specialmente in caso di forte dolore fisico, di irritazioni e infiammazioni oculari o di profonda commozione era finito tutto e senza accorgersene il suo volto era ormai segnato da numerose lacrime (per estensione) goccia, stilla o piccolissima quantità di un qualsiasi liquido versò una lacrima dell'unguento sulla pelle del ragazzo (per estensione) (raro) goccia densa nei fichi, simile al miele (senso figurato) qualsiasi oggetto di forma ricordante quella di una lacrima, di una goccia gioielli a lacrima (araldica) figura araldica che rappresenta una lagrima smaltata d'azzurro Voce verbale lacrima terza persona singolare dell'indicativo presente di lacrimare seconda persona singolare dell'imperativo presente di lacrimare Sillabazione là | cri | ma Pronuncia IPA: /'lakrima/ Etimologia / Derivazione dal latino lacrima, derivato dal dal proto-indoeuropeo *dáru-, divenuto dacruma in latino arcaico e poi appunto lacrima in latino classico Citazione Sinonimi ( biologia ) ( biochimica ) goccia di pianto, luccicone

goccia di pianto, luccicone ( per estensione ) pianto, patimento, dolore, disperazione, afflizione

pianto, patimento, dolore, disperazione, afflizione (per estensione) (di liquido) stilla, gocciola, piccola quantità, goccia, goccio, sorso, pizzico, pochino Contrari riso

Parole derivate lacrimale, lacrimare, lacrimatorio, lacrimazione, lacrimevole, lacrimogeno, lacrimoso, lacrima Christi, lacrimite, strappalacrime Varianti (antico) lagrima Alterati ( diminutivo ) lacrimetta, lacrimina

lacrimetta, lacrimina ( ironico ) lacrimuccia, lacrimuzza, lacrimella

lacrimuccia, lacrimuzza, lacrimella { (accrescitivo) lacrimona, lacrimone m (specialmente per indicare un oggetto a forma di lacrima molto grosso) Proverbi e modi di dire asciugarsi le lacrime : cessare il pianto, smettere di piangere

: cessare il pianto, smettere di piangere avere le lacrime agli occhi : essere sul punto di piangere

: essere sul punto di piangere con le lacrime agli occhi : essere commosso, stare in uno stato di forte commozione

: essere commosso, stare in uno stato di forte commozione frenare le lacrime : cercare di non piangere, trattenersi dal piangere

: cercare di non piangere, trattenersi dal piangere piangere a calde lacrime o piangere a lacrime' di sangue : piangere in modo disperato

o lacrime' : piangere in modo disperato rompere in lacrime o scoppiare in lacrime : mettersi a piangere improvvisamente e con molta intensità

o : mettersi a piangere improvvisamente e con molta intensità sciogliersi in lacrime : piangere a dirotto, copiosamente

un fiume di lacrime : un pianto prolungato

: un pianto prolungato ( senso figurato ) strappare le lacrime : commuovere

: commuovere ( senso figurato ) asciugare le lacrime a qualcuno : consolare qualcuno, recargli conforto

: consolare qualcuno, recargli conforto ( senso figurato ) avere le lacrime in tasca : piangere per un nonnulla, per sciocchezze

: piangere per un nonnulla, per sciocchezze ( senso figurato ) bere le lacrime o ingoiare le lacrime : nascondere il proprio dolore, non manifestarlo

o : nascondere il proprio dolore, non manifestarlo ( senso figurato ) costare sudore e lacrime : costare molta fatica e sofferenza, impiegare molta energia

( senso figurato ) essere in un mare di lacrime : piangere continuamente, ininterrottamente

( senso figurato ) non avere più lacrime : avere sofferto molto, aver provato molti dolori

( senso figurato ) ( religione ) valle di lacrime : secondo un'espressione biblica la vita umana, terrena

(senso figurato) (scherzoso) lacrime di coccodrillo: dispiacere, rammarico tardivo e spesso non sincero, atteggiamento compunto Altre Definizioni con lacrima; cola; guancia; Cola sulla gota; Inumidisce gli occhi; La città sede della Coca-Cola; Cola dal cratere; La bevanda con rum e Coca-Cola; Può formarsi sulla guancia sorridendo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Cola sulla guancia

LACRIMA

L

A

C

R

I

M

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Cola sulla guancia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.