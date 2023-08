Può formarsi sulla guancia sorridendo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può formarsi sulla guancia sorridendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FOSSETTA

Significato/Curiosita : Puo formarsi sulla guancia sorridendo

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo torrente, vedi fossetta (torrente). una fossetta è una piccola naturale indentazione della pelle in una parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

