CORDA

Curiosità e Significato di Corda

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Corda, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Corda? La parola corda si riferisce a un filo resistente, spesso di fibra naturale o sintetica, usato per legare, appendere o sostenere oggetti. È più spesso dello spago, ma più sottile di una cima. La corda è fondamentale in molte attività quotidiane e professionali, offrendo sicurezza e versatilità. Insomma, è uno strumento semplice ma indispensabile in tanti contesti.

Come si scrive la soluzione Corda

Se ti sei imbattuto nella definizione "È più grossa dello spago", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

A Ancona

