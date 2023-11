La definizione e la soluzione di: È simile ma più grossa della formica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERMITE

Significato/Curiosita : E simile ma piu grossa della formica

Disambiguazione – "formica" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi formica (disambigua). formicidae latreille, 1809 è una vasta famiglia... Disambiguazione – "" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi(disambigua). formicidae latreille, 1809una vasta famiglia... La termìte è una miscela pirotecnica costituita da un metallo in polvere, che funge da combustibile, e da un ossido metallico che funge da ossidante. Quando la miscela viene sottoposto un opportuno e notevole apporto di calore, si innesca una reazione di ossido-riduzione fortemente esotermica. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È simile ma più grossa della formica : simile; grossa; formica; Minerale dal colore simile a quello delle unghie; Animale acquatico simile all anguilla; Un pesce simile alla razza; Lavoratore agricolo feudale simile al mezzadro; Pesce simile alla razza; Una grossa pipa orientale; grossa pentola; Una grossa pentola; Una grossa chiatta; Un antilope di grossa taglia; La formica tagliafoglie; Non piace alla formica ; Non ha la previdenza della formica ; La formica taglia foglie; Appellativo della formica africana siafu, dal temibile morso;

