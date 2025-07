È formato da un alga e da un fungo nei cruciverba: la soluzione è Lichene

LICHENE

Curiosità e Significato di Lichene

Perché la soluzione è Lichene? Il lichene è un organismo unico formato dall’unione tra un’alga e un fungo, che collaborano in perfetta armonia. Questa simbiosi permette al lichene di vivere in ambienti estremi, come rocce e cortecce, svolgendo un ruolo importante nell’ecosistema. Spesso si presenta come una superficie spessa e colorata, simbolo di resilienza e adattamento della natura.

Come si scrive la soluzione Lichene

Se "È formato da un alga e da un fungo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

I Imola

C Como

H Hotel

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T C T E R R E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RETTRICE" RETTRICE

