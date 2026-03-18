Formato di banconota

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Formato di banconota' è 'Taglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAGLIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Formato di banconota" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Formato di banconota". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Taglio? Il taglio rappresenta la misura fisica di una banconota, determinandone la dimensione e il valore nominale. Attraverso questa caratteristica si distingue facilmente tra le diverse banconote in circolazione, facilitando le operazioni di pagamento e di scambio. La varietà di tagli permette di adattarsi alle diverse esigenze economiche e di consumo, risultando fondamentale per la praticità e la gestione del denaro quotidiano. La conoscenza dei vari tagli aiuta a riconoscere rapidamente il valore di ogni banconota.

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Formato di banconota nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Taglio

In presenza della definizione "Formato di banconota", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Formato di banconota" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Taglio:

T Torino A Ancona G Genova L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Formato di banconota" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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