La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È composta da congiurati' è 'Setta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETTA

Curiosità e Significato di Setta

Approfondisci la parola di 5 lettere Setta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Setta? Una setta è un gruppo di persone che si riunisce con ideali o credenze particolari, spesso in modo riservato o segreto. Spesso associata a movimenti religiosi o filosofici, può anche indicare organizzazioni con scopi nascosti o controversi. In definitiva, una setta si distingue per la forte coesione tra i membri e la loro distinzione rispetto alla società più ampia.

Come si scrive la soluzione Setta

Se "È composta da congiurati" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I N O R D E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORDINE" SORDINE

