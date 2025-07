Duri, non deformabili nei cruciverba: la soluzione è Rigidi

RIGIDI

Curiosità e Significato di Rigidi

Approfondisci la parola di 6 lettere Rigidi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rigidi? Rigidi indica oggetti o materiali che non si deformano facilmente sotto pressione o sollecitazioni. Sono duri, resistenti e mantenendo forma e struttura senza piegarsi o schiacciarsi. Questa caratteristica è fondamentale in molte applicazioni ingegneristiche, architettoniche e di design, garantendo stabilità e sicurezza. In breve, un elemento rigido resta saldo e immutabile, assicurando solidità e affidabilità.

Come si scrive la soluzione Rigidi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Duri, non deformabili", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

G Genova

I Imola

D Domodossola

I Imola

