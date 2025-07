Considera le persone in base al ceto sociale nei cruciverba: la soluzione è Classista

CLASSISTA

Curiosità e Significato di Classista

Perché la soluzione è Classista? Il termine classista si riferisce a chi giudica o tratta le persone in base al loro ceto sociale, privilegiando o discriminando a seconda della posizione economica o sociale. È un atteggiamento che evidenzia una divisione tra le classi e può alimentare ingiustizie e disuguaglianze. Riconoscere il comportamento classista è importante per promuovere una società più equa e giusta.

Come si scrive la soluzione Classista

Hai davanti la definizione "Considera le persone in base al ceto sociale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

