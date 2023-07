Discriminano le persone in base alle capacità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Discriminano le persone in base alle capacità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ABILISTI

Significato/Curiosita : Discriminano le persone in base alle capacita

Tiktok e youtube a causa dei suoi contenuti misogini, sessisti, razzisti e abilisti, che comprendevano anche istigazione alla violenza e colpevolizzazione...

