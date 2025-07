Aveva cura dell ultimo nato nei cruciverba: la soluzione è Balia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Aveva cura dell ultimo nato' è 'Balia'.

BALIA

Curiosità e Significato di Balia

La parola Balia è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Balia.

Perché la soluzione è Balia? La parola balia indica la persona che si prende cura dei neonati, spesso una donna che allatta e coccola il bambino, garantendogli affetto e protezione. È un termine tradizionale che sottolinea l'attenzione speciale rivolta ai più piccoli, soprattutto nei momenti di maggiore bisogno. In breve, rappresenta l'amore e la cura dedicati al primo e più prezioso dei nati.

Come si scrive la soluzione Balia

Hai davanti la definizione "Aveva cura dell ultimo nato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A H P A U A A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATAHUALPA" ATAHUALPA

