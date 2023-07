Cura le malattie dell orecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cura le malattie dell orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OTOIATRA

Significato/Curiosità : Cura le malattie dell orecchio

L'otorinolaringoiatria, comunemente nota come otorinolaringoiatria o otorinolaringoiatria, è una specializzazione medica che si occupa della diagnosi e del trattamento delle malattie dell'orecchio, del naso e della gola. Gli otorinolaringoiatri, o otorinolaringoiatri, sono medici esperti nel curare una vasta gamma di disturbi, tra cui infezioni dell'orecchio, sordità, vertigini, sinusite, problemi di udito e disturbi della voce. Utilizzando tecniche diagnostiche avanzate, come endoscopia e audiometria, gli otorinolaringoiatri sono in grado di individuare e trattare le condizioni dell'orecchio con precisione. Le terapie possono includere farmaci, procedure chirurgiche o terapie riabilitative, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da problemi otorinolaringoiatrici.

Altre risposte alla domanda : Cura le malattie dell orecchio : cura; malattie; orecchio; Compagnia assicura tiva; Sorvegliare prendersi cura ; Li cura l apicultore; Li prende il trascura to; Casa di cura privata; La storia delle malattie sofferte da un paziente; Il medico specializzato in malattie renali; Propagano le malattie ; Studia la diffusione delle malattie ; malattie delle orecchie; È più che duro d orecchio ; Una parte dell orecchio interno; Giunge all orecchio ; Molti la suonano a orecchio ; Si presta tendendo l orecchio ;

Cerca altre Definizioni