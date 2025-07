Arnese per preparare minestre nei cruciverba: la soluzione è Passaverdura

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Arnese per preparare minestre' è 'Passaverdura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASSAVERDURA

Curiosità e Significato di Passaverdura

Approfondisci la parola di 12 lettere Passaverdura: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Passaverdura? Passaverdura è un utensile tradizionale italiano, utilizzato per preparare minestre e brodi, prevedendo la frullatura di verdure cotte o crude. Questo strumento permette di ottenere una consistenza liscia e vellutata, ideale per creare piatti delicati e saporiti. Un alleato indispensabile in cucina per chi ama le minestre fatte in casa con gusto e semplicità.

Come si scrive la soluzione Passaverdura

La definizione "Arnese per preparare minestre" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

V Venezia

E Empoli

R Roma

D Domodossola

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N A I G D R E M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DRAGAMINE" DRAGAMINE

