Arnese da pescatore nei cruciverba: la soluzione è Rete

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Arnese da pescatore' è 'Rete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETE

Curiosità e Significato di Rete

Perché la soluzione è Rete? L'arnese da pescatore è un attrezzo fondamentale per catturare i pesci, ed è spesso rappresentato da una rete. La rete permette di catturare più pesci contemporaneamente, facilitando il lavoro del pescatore. È un elemento simbolico anche in tanti contesti figurativi, dove rappresenta l’insieme di strumenti o strategie per raggiungere un obiettivo. In sostanza, una rete è tutto ciò che collega e raccoglie.

Come si scrive la soluzione Rete

R Roma

E Empoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T U L R S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUSTRO" LUSTRO

