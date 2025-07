Appartiene alla famiglia delle Ranunculaceae nei cruciverba: la soluzione è Elleboro

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Appartiene alla famiglia delle Ranunculaceae' è 'Elleboro'.

ELLEBORO

Curiosità e Significato di Elleboro

La parola Elleboro è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Elleboro? L'elleboro è una pianta appartenente alla famiglia delle Ranunculaceae, nota per i suoi fiori colorati e appariscenti. Spesso trovata in zone umide o boschive, viene utilizzata anche in fitoterapia per le sue proprietà medicinali. Tuttavia, è importante ricordare che alcune parti sono tossiche se ingerite. Conoscere questa pianta aiuta a riconoscerla e rispettarla in natura.

Come si scrive la soluzione Elleboro

Stai cercando la risposta alla definizione "Appartiene alla famiglia delle Ranunculaceae"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

B Bologna

O Otranto

R Roma

O Otranto

