In biologia famiglia cui appartiene il calabrone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In biologia famiglia cui appartiene il calabrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VESPIDI

Significato/Curiosita : In biologia famiglia cui appartiene il calabrone

Della famiglia degli upupidi. il nome di questo uccello deriva dall'onomatopea latina del verso che soprattutto i maschi sono soliti emettere durante il periodo... I vespidi (vespidae latreille, 1802) sono una famiglia di insetti dell'ordine degli imenotteri, comunemente noti come vespe. lunghe da 1 a 5 cm, le specie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : In biologia famiglia cui appartiene il calabrone : biologia; famiglia; appartiene; calabrone; Ramo della biologia che studia gli organismi unicellulari; Parte della biologia che studia gli organismi viventi dal punto di vista delle forze fisiche; Branca della biologia che studia gli Artropodi e i Protozoi; La doppia elica della biologia (sigla); La biologia specializzata negli animali; Beatrice in famiglia ; famiglia di piante tropicali; È il capofamiglia dei Simpson; Lo scapestrato che disonora la famiglia ; Il capo della famiglia Addams; Il genere di piante cui appartiene l anice; Il genere di insetti cui appartiene il tarlo; Ordine di uccelli cui appartiene l albatro; Le appartiene ; appartiene ai nostri giorni;

Cerca altre Definizioni