Votazione non anonima nei cruciverba: la soluzione è Nominale

Home / Soluzioni Cruciverba / Votazione non anonima

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Votazione non anonima' è 'Nominale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOMINALE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Nominale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nominale? NOMINALE indica qualcosa che è associato a un nome o a una persona specifica, come una votazione non anonima. Significa che i partecipanti sono identificabili, con il loro nome o identità chiaramente riconoscibile. Questo metodo favorisce trasparenza e responsabilità nelle decisioni collettive, rendendo più difficile nascondere chi ha espresso un determinato voto. La scelta nomina può influenzare il modo in cui si esprimono opinioni pubbliche o private.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ugola anonima della liricaNominate con votazioneRisulta in inferiorità numerica in una votazioneSocietà AnonimaSi aprono a votazione ultimata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Votazione non anonima" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

O Otranto

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T I O I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTITI" OTITI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.