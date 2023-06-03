Risulta in inferiorità numerica in una votazione

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Risulta in inferiorità numerica in una votazione' è 'Minoranza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MINORANZA

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Perché la soluzione è Minoranza? La minoranza è composta da coloro che, in una votazione, esprimono un numero inferiore rispetto alla maggioranza. Questo gruppo si distingue per la posizione meno diffusa o condivisa rispetto alla maggioranza di votanti. La presenza di una minoranza può influenzare le decisioni e stimolare un dibattito più approfondito, anche se la sua opinione prevalente non viene adottata. La dinamica tra maggioranza e minoranza è fondamentale nel processo decisionale democratico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Risulta in inferiorità numerica in una votazione". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Risulta in inferiorità numerica in una votazione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Minoranza

Se la definizione "Risulta in inferiorità numerica in una votazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Risulta in inferiorità numerica in una votazione" conferma che la soluzione 'Minoranza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Minoranza

M Milano I Imola N Napoli O Otranto R Roma A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Risulta in inferiorità numerica in una votazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Minoranza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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