Si aprono a votazione ultimata

: e il 960 a. circa, nell'età del bronzo finale, caratterizzata dal rituale funerario dell’incinerazione. La cultura protovillanoviana (XII secolo a. C. ) è una facies culturale sovranazionale, derivata dalla cultura dei campi di urne dell'Europa centrale, che si diffonde in gran parte d'Italia, incluse la Sicilia orientale e le isole Eolie, tra il 1175 a. . C. C. - X secolo a. C.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: urne f pl . plurale di urna. Sillabazione: ùr | ne. Etimologia / Derivazione: vedi urna . Citazione: Alterati: (diminutivo) urnette; urnettine. Proverbi e modi di dire: andare alle urne. uscire vittorioso dalle urne.