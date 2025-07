Una protesta organizzata dei lavoratori per motivi etici nei cruciverba: la soluzione è Sciopero Di Solidarietà

La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Una protesta organizzata dei lavoratori per motivi etici' è 'Sciopero Di Solidarietà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIOPERO DI SOLIDARIETÀ

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 21 lettere Sciopero Di Solidarietà: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sciopero Di Solidarietà? Lo scipero di solidarietà è una forma di protesta in cui i lavoratori si astengono dal lavoro per sostenere colleghi o cause etiche, dimostrando unità e supporto. È un gesto simbolico che esprime vicinanza e impegno verso valori condivisi, spesso in risposta a ingiustizie o problematiche sociali. Un modo forte per far sentire la propria voce senza perdere l’identità di lavoratori.

Hai davanti la definizione "Una protesta organizzata dei lavoratori per motivi etici" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

I Imola

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

S Savona

O Otranto

L Livorno

I Imola

D Domodossola

A Ancona

R Roma

I Imola

E Empoli

T Torino

À -

