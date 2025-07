Una nube grigiastra nei cruciverba: la soluzione è Altostrato

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una nube grigiastra' è 'Altostrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALTOSTRATO

Curiosità e Significato di Altostrato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Altostrato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Altostrato? Altostrato indica uno strato superiore di una formazione geologica o atmosferica, come una copertura di nubi dense e grigiastre che si formano in alto nel cielo. Questo termine descrive la parte più sopra di una stratificazione, spesso associata a condizioni meteorologiche calme o nuvolosità diffusa. In sintesi, rappresenta la porzione superiore di qualcosa, come un manto di nuvole che oscura il cielo.

Nube scura apportatrice di pioggia o neveGrigiastra plumbeaSembra polvere grigiastraJan l astronomo di una nube cosmicaNube senza pari

Come si scrive la soluzione Altostrato

La definizione "Una nube grigiastra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N N I R O I E N S E T P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ONNIPRESENTI" ONNIPRESENTI

