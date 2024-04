La Soluzione ♚ Grigiastra plumbea La definizione e la soluzione di 7 lettere: Grigiastra plumbea. CINEREA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Grigiastra plumbea: L'airone cenerino (Ardea cinerea Linnaeus, 1758) è un uccello appartenente alla famiglia Ardeidae. Originario delle regioni temperate del Vecchio Mondo, oltre che dell'Africa, è la specie di airone che si spinge più a nord, tanto che in estate è facile incontrarlo lungo le coste norvegesi, ben oltre il circolo polare artico. Altre Definizioni con cinerea; grigiastra; plumbea; Sembra polvere grigiastra; Cerca altre soluzioni cruciverba

