La Soluzione ♚ Jan l astronomo di una nube cosmica

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Jan l astronomo di una nube cosmica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OORT

Curiosità su Jan l astronomo di una nube cosmica: "la polvere cosmica", di ulf borgeest, pubbl. su "le scienze (american scientific), num.336 pag. 28-40 "i segreti della polvere cosmica", di j.mayo greenberg... La nube di Oort è una nube sferica di comete posta tra 20 000 e 100000 au o 0,3 e 1,5 al dal Sole, cioè circa 2 400 volte il Sole e Plutone. Questa nube non è mai stata osservata perché troppo lontana e buia perfino per i telescopi odierni, ma si ritiene che sia il luogo da cui provengano le comete di lungo periodo (come la Hale-Bopp e la Hyakutake, avvistate alla fine del XX secolo) che attraversano la parte interna del sistema solare. Nel 1932, l'astronomo estone Ernst Öpik ipotizzò che le comete avessero origine da una nube situata al bordo esterno del sistema Solare. Nel 1950, l'idea fu ripresa dall'astronomo olandese Jan Oort per ...

