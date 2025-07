Un recipiente in genere nei cruciverba: la soluzione è Contenitore

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un recipiente in genere' è 'Contenitore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTENITORE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Contenitore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Contenitore.

Perché la soluzione è Contenitore? Un contenitore è un oggetto usato per tenere o conservare cose, come cibo, liquidi o oggetti vari. Può essere di diversi materiali, come plastica, vetro o metallo, e di varie dimensioni. La sua funzione principale è proteggere, organizzare e facilitare il trasporto degli elementi che contiene. In breve, un contenitore è ciò che ci aiuta a mettere ordine nel caos quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Recipiente dei barbieriUn moderno genere musicale derivato dall hip hopIl recipiente per la sabbia o la farinaIl genere dei serialIl genere di Fabri Fibra

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

D N O N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DONNA" DONNA

