Un governo di sei uomini nei cruciverba: la soluzione è Esarchia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un governo di sei uomini' è 'Esarchia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESARCHIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Esarchia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Esarchia.

Perché la soluzione è Esarchia? Esarchia deriva dal greco e indica un sistema di governo in cui il potere è esercitato da sei leader o governanti. È un termine raro e storico, che richiama forme di amministrazione collettiva e condivisa. In pratica, rappresenta un modello di gestione in cui il potere non è concentrato in una sola persona, ma distribuito tra più figure di rilievo. Un esempio di come la storia ci offra soluzioni diverse alla leadership.

E Empoli

S Savona

A Ancona

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

