La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si chiamano per riparare le tubature dell acqua' è 'Idraulici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDRAULICI

Curiosità e Significato... La soluzione Idraulici di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Idraulici per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Idraulici? Gli idraulici sono professionisti specializzati nella riparazione e manutenzione di impianti idraulici, come tubature dell'acqua, lavandini, wc e riscaldamenti. Quando ci sono perdite o blocchi, sono loro a intervenire per sistemare tutto in modo rapido ed efficace, garantendo il buon funzionamento delle strutture domestiche e industriali. Sono figure fondamentali per mantenere la casa sicura e funzionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si controllano quelli dell olio e dell acquaQuella dell acqua si raggiunge a 100 gradiSi forma nelle tubazioni dell acquaRiducono la portata delle tubature dell acquaParte dell uovo che non si mangia

I Imola

D Domodossola

R Roma

A Ancona

U Udine

L Livorno

I Imola

C Como

I Imola

