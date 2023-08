Si forma nelle tubazioni dell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si forma nelle tubazioni dell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CALCARE

Significato/Curiosita : Si forma nelle tubazioni dell acqua

Formazione di ristagni; evitare lunghezze eccessive di tubazioni; evitare contatti tra acqua e aria o accumuli in serbatoi non sigillati; prevedere una... Il calcare è una roccia sedimentaria il cui componente principale è rappresentato dal minerale calcite. i depositi di calcare, quindi il minerale stesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si forma nelle tubazioni dell acqua : forma; nelle; tubazioni; acqua; Vi si poggiano i capi lavati da rimettere in forma ; Il sistema di informa zione contenuto in DNA e RNA; forma ggio cremoso; Testaroli : Pontremoli = Focaccia col forma ggio : x; Tipo di forma ggio lombardo; Fa gelare il sangue nelle vene; Si allineano nelle camerate; Extra small nelle taglie; Spadona : pera = Sanguinelle : x; Ci scorre nelle vene; tubazioni per oro nero; acqua : idro = vino : x; Un battesimo con l acqua salata; Un uccello acqua tico; Recipienti per l acqua ; Relativa all acqua ;

Cerca altre Definizioni