Se le spreme chi vuole capirci qualcosa nei cruciverba: la soluzione è Meningi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Se le spreme chi vuole capirci qualcosa' è 'Meningi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MENINGI

Curiosità e Significato di Meningi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Meningi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Meningi.

Perché la soluzione è Meningi? Meningi è il plurale di meninge, le membrane che avvolgono e proteggono il cervello e il midollo spinale. Sono come un involucro di tessuto che spreme e protegge il sistema nervoso centrale. Capire questa parola aiuta a capire l'importanza di queste strutture per il nostro benessere e la salute del sistema nervoso. È un termine fondamentale in medicina e biologia.

Come si scrive la soluzione Meningi

La definizione "Se le spreme chi vuole capirci qualcosa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

E Empoli

N Napoli

I Imola

N Napoli

G Genova

I Imola

