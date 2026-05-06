Lo è chi è disgustato da qualcosa

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è chi è disgustato da qualcosa' è 'Nauseato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NAUSEATO

Perché la soluzione è Nauseato? La parola nauseaato descrive una persona che prova un forte disgusto verso qualcosa, un senso di repulsione che può essere fisico o emotivo. Quando si sente nauseaato, si manifesta un senso di malessere o di ribrezzo che coinvolge spesso lo stomaco e il benessere generale. Questa sensazione può essere causata da vari fattori, come odori sgradevoli, immagini spiacevoli o emozioni intense. La condizione si manifesta attraverso una reazione immediata di rifiuto verso ciò che si trova disgustoso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è chi è disgustato da qualcosa". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Lo è chi è disgustato da qualcosa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Nauseato

Se la definizione "Lo è chi è disgustato da qualcosa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è chi è disgustato da qualcosa" conferma che la soluzione 'Nauseato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Nauseato

N Napoli A Ancona U Udine S Savona E Empoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è chi è disgustato da qualcosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nauseato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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