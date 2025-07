Rotondi come palloni nei cruciverba: la soluzione è Sferici

Home / Soluzioni Cruciverba / Rotondi come palloni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rotondi come palloni' è 'Sferici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFERICI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Sferici: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sferici? Sferici indica qualcosa di forma rotonda o globulare, come le palline o i palloni. Deriva dal termine sfera, che significa appunto una figura geometrica perfettamente rotonda. È usato per descrivere oggetti o superfici con questa caratteristica, rendendo immediata l’idea di qualcosa che ha una forma simile a una palla. Insomma, un aggettivo che richiama la perfezione della sfera.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sono di forma i palloni da basket e da calcioDolci rotondiLo sono i palloni senz ariaPossono divenirlo palloni e pneumaticiNota azienda specializzata in palloni per lo sport

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Rotondi come palloni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

A A O N C U N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANONAU" CANONAU

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.