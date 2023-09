Lo sono i palloni senz aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i palloni senz aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SGONFI

Significato/Curiosita : Lo sono i palloni senz aria

Ai cesaroni dalla quale produrranno il loro vino: il senz'amarezza. nella terza stagione aiuta i cesaroni a far desistere ezio dal comprare un casale... Dovette progettare degli pneumatici ad-hoc, chiamati 'skorpion', che, anche sgonfi, consentivano al mezzo di poter avanzare fino a una velocità di 100 km/h... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

