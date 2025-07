Raccolta di una serie di film venduti insieme nei cruciverba: la soluzione è Cofanetto

Home / Soluzioni Cruciverba / Raccolta di una serie di film venduti insieme

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Raccolta di una serie di film venduti insieme' è 'Cofanetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COFANETTO

Curiosità e Significato... La parola Cofanetto è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cofanetto.

Perché la soluzione è Cofanetto? Un cofanetto è una confezione che raggruppa più film, libri o oggetti simili, venduti come un unico insieme. Perfetto per chi vuole avere tutto a portata di mano o fare un regalo originale, il cofanetto unisce praticità e collezione. È un modo semplice e elegante per conservare e presentare più produzioni in un’unica soluzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L insieme di persone che realizzano un filmIl Brendan attore della serie di film La mummiaDottor genio criminale d una serie di film di Fritz LangQuella rosa ci ricorda una serie di filmUna serie di film d azione con Tom Cruis

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Raccolta di una serie di film venduti insieme"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

F Firenze

A Ancona

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

T I T F V E F O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AFFETTIVO" AFFETTIVO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.