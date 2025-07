Pratica manipolazioni sul corpo dei pazienti nei cruciverba: la soluzione è Osteopata

OSTEOPATA

Curiosità e Significato... La parola Osteopata è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Osteopata.

Perché la soluzione è Osteopata? Un osteopata è un professionista specializzato nel trattare problemi di salute attraverso manipolazioni e tecniche manuali del corpo. Si concentra sul ripristino dell’equilibrio muscolo-scheletrico per migliorare la funzionalità generale e alleviare dolori. La sua pratica si basa su un approccio olistico, considerando il corpo come un sistema integrato. È una figura fondamentale per chi cerca un metodo naturale e personalizzato di cura.

Hai davanti la definizione "Pratica manipolazioni sul corpo dei pazienti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

O Otranto

P Padova

A Ancona

T Torino

A Ancona

