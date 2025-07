Oggetto metallico ricoperto di un altro metallo nei cruciverba: la soluzione è Placcato

PLACCATO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Placcato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Placcato? Il termine placcato indica un oggetto metallico rivestito con un sottile strato di un altro metallo, spesso per migliorarne l’aspetto o proteggerlo dalla corrosione. È come se si applicasse una pellicola preziosa su un supporto più semplice, donandogli eleganza e resistenza. Questo procedimento è molto utilizzato in gioielleria, orologeria e oggetti decorativi, per valorizzare e preservare i pezzi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ricoperto di un prezioso metalloUn oggetto che fa coppia con un altroUn oggetto accoppiato con un altroUn oggetto che forma coppia con un altroRicoperto di un metallo simile al platino

P Padova

L Livorno

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

