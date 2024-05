La Soluzione ♚ Ricoperto di un prezioso metallo La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ARGENTATO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ARGENTATO

Significato della soluzione per: Ricoperto di un prezioso metallo Il Panda Argentato (T, xióngmao yínbìP) è una serie di monete in argento coniate dalla zecca cinese, del valore nominale di 10 yuan. Il disegno del panda viene cambiato ogni anno e coniato in diverse dimensioni e denominazioni, che vanno da 0,5 oncia troy a 1 chilogrammo. A partire dal 2016, le monete sono passate alle dimensioni del sistema metrico. La moneta da 1 oncia troy è stata ridotta a 30 grammi, mentre la moneta da 5 oncia troy è stata ridotta a 150 grammi.

