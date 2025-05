Un oggetto che forma coppia con un altro nei cruciverba: la soluzione è Pendant

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un oggetto che forma coppia con un altro' è 'Pendant'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENDANT

Curiosità e Significato di "Pendant"

La parola Pendant è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pendant.

La parola pendant si riferisce a un oggetto che pende o sospeso, spesso usato in gioielleria per descrivere un ciondolo appeso a una collana. Inoltre, può indicare qualcosa che forma una coppia o che è complementare, come due o più elementi che si abbinano o si completano a vicenda, creando un'armonia visiva o funzionale.

Come si scrive la soluzione: Pendant

Non riesci a risolvere la definizione "Un oggetto che forma coppia con un altro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

T Torino

