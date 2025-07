Noto ex allenatore di calcio in breve nei cruciverba: la soluzione è Trap

Home / Soluzioni Cruciverba / Noto ex allenatore di calcio in breve

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Noto ex allenatore di calcio in breve' è 'Trap'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAP

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Trap, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Trap? TRAP è il soprannome di Nereo Rocco, celebre ex allenatore di calcio italiano. Conosciuto per il suo stile tattico e la sua capacità di vincere con il Milan, è considerato uno dei più grandi tecnici italiani. Il suo nome rimane simbolo di successo e innovazione nel calcio, lasciando un'eredità indelebile nel mondo dello sport.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Wayne ex giocatore ora allenatore di calcio ingleseFabio ex allenatore di calcioAllenatore in breveIl José allenatore in breveMaurizio allenatore di calcio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Noto ex allenatore di calcio in breve" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

O N I B M I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BINOMIO" BINOMIO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.