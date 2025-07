Molto diminuito di intensità nei cruciverba: la soluzione è Scemato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Molto diminuito di intensità' è 'Scemato'.

SCEMATO

Curiosità e Significato di Scemato

Vuoi sapere di più su Scemato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Scemato.

Perché la soluzione è Scemato? Scemato indica qualcosa che si è notevolmente indebolito o ridotto di intensità, come un dolore che diminuisce o un vento che si calma. È il participio passato del verbo scemare, usato per descrivere il progressivo calo di forza o presenza di un fenomeno. In parole semplici, significa che qualcosa si è attenuato o è quasi svanito, portando a una condizione di minor intensità.

Come si scrive la soluzione Scemato

Stai cercando la risposta alla definizione "Molto diminuito di intensità"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

E Empoli

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

