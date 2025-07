Si dice del corso di un fiume ricco di meandri nei cruciverba: la soluzione è Tortuoso

TORTUOSO

Curiosità e Significato di Tortuoso

Perché la soluzione è Tortuoso? Tortuoso descrive qualcosa di tortuoso, cioè intricatamente sinuoso o pieno di curve e meandri. Si usa spesso per indicare un percorso o un tragitto complesso e difficile da seguire, come un corso d’acqua ricco di curve. In senso figurato, può riferirsi anche a un ragionamento o a una via complicata e poco lineare, rendendo tutto più difficile da comprendere. È quindi un termine che evoca complessità e articolazione.

Come si scrive la soluzione Tortuoso

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

U Udine

O Otranto

S Savona

O Otranto

