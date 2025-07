Lo è un dolore che si sposta dalla sua origine nei cruciverba: la soluzione è Irradiato

IRRADIATO

Curiosità e Significato di Irradiato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Irradiato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Irradiato? Irradiato descrive un dolore o un fastidio che si diffonde da un punto di origine verso altre zone del corpo, come se si irradiassero le sensazioni da un punto centrale. È comune in condizioni come mal di schiena o nevralgie, dove il dolore non rimane fisso ma si espande, dando l'idea di una luce che si propaga. Un modo semplice per capire questa parola è pensare a una sensazione che si diffonde.

Come si scrive la soluzione Irradiato

Hai davanti la definizione "Lo è un dolore che si sposta dalla sua origine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

R Roma

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

