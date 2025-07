La Portman protagonista della pellicola Il cigno nero nei cruciverba: la soluzione è Natalie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Portman protagonista della pellicola Il cigno nero' è 'Natalie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NATALIE

Curiosità e Significato... La soluzione Natalie di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Natalie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Natalie? Natalie è un nome femminile di origine latina che significa natalizia o nascita. È molto popolare in Italia e nel mondo, associato a personaggi famosi come l'attrice Natalie Portman. La scelta di questo nome evoca freschezza, vitalità e un senso di rinascita. Insomma, rappresenta una presenza vivace e significativa nella cultura contemporanea.

Hai trovato la definizione "La Portman protagonista della pellicola Il cigno nero" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

