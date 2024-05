Significato della soluzione per: Lo smith protagonista della pellicola io sono leggenda

Inglese

Sostantivo

will (pl.: wills)

(filosofia) (psicologia) volontà (legale) testamento

Verbo

will (difettivo) ( 3ª persona sing. presente will, participio presente willing, passato semplice would, participio passato -)

verbo modale

usato per esprimere un'intenzione di fare qualcosa nel futuro, o un'aspettativa di qualche evento nel futuro I will go to the store. : Andrò al negozio.

: Andrò al negozio. It will rain tomorrow.: Domani pioverà.

Verbo

Transitivo

to will ( 3ª persona sing. presente wills, participio presente willing, passato semplice e participio passato willed)

trasmettere He willed his house to his son. volere

Sillabazione

will

Pronuncia

IPA: /wl/

Varianti

'll (forma contratta)

won't (forma negativa contratta)