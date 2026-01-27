Pellicola di De Sica con la Loren e Mastroianni

La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Pellicola di De Sica con la Loren e Mastroianni' è 'Matrimonio All Italiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MATRIMONIO ALL ITALIANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pellicola di De Sica con la Loren e Mastroianni" corrisponde a una soluzione formata da 21 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pellicola di De Sica con la Loren e Mastroianni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Matrimonio All Italiana? Un celebre film italiano che vede protagonisti Sophia Loren e Marcello Mastroianni, diretto da De Sica. La storia narra di un matrimonio combinato tra due personaggi che si confrontano con le tradizioni e le convenzioni sociali italiane degli anni cinquanta. È considerata un capolavoro del cinema nostrano, ricco di humor e riflessioni sulle relazioni e i valori culturali del paese.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Pellicola di De Sica con la Loren e Mastroianni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pellicola di De Sica con la Loren e Mastroianni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 21 lettere della soluzione Matrimonio All Italiana:

M Milano A Ancona T Torino R Roma I Imola M Milano O Otranto N Napoli I Imola O Otranto A Ancona L Livorno L Livorno I Imola T Torino A Ancona L Livorno I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pellicola di De Sica con la Loren e Mastroianni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

