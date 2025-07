La minestra dei Francesi nei cruciverba: la soluzione è Potage

Home / Soluzioni Cruciverba / La minestra dei Francesi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La minestra dei Francesi' è 'Potage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POTAGE

Curiosità e Significato di Potage

Approfondisci la parola di 6 lettere Potage: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Potage? La parola potage indica una minestra o zuppa d'origine francese, spesso cremosa e ricca di sapore. È un termine usato in cucina per descrivere piatti caldi a base di brodo, verdure o carne, preparati con cura e raffinatezza. Con il passare del tempo, potage si è diffuso anche in Italia, dove rappresenta una proposta gustosa e avvolgente per scaldarsi e nutrirsi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La Berthe pittrice fra gli impressionisti francesiIl porto inglese più vicino alle coste francesiL Ecco dei FrancesiPer i Francesi è dopoLa scuola che forma i funzionari francesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Potage

Se ti sei imbattuto nella definizione "La minestra dei Francesi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

T Torino

A Ancona

G Genova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E F E R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FERREI" FERREI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.