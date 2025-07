Inizia con il bandolo nei cruciverba: la soluzione è Matassa

MATASSA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Matassa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Matassa.

Perché la soluzione è Matassa? Matassa indica un gomitolo di filo o di spago arrotolato, spesso usato in cucina per riferirsi a un pezzo di pasta lunga e avvolta, come la pasta fresca. In senso figurato, rappresenta anche un insieme complicato di questioni o problemi da sbrogliare. Quando si dice iniziare con il bandolo, si invita a trovare il punto di partenza per districare una situazione intricata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Cantami o diva: così inizia quello dell IliadePer districarle bisogna trovare il bandoloIl giorno in cui inizia la QuaresimaCosi inizia l avventuraInizia con le Ceneri

M Milano

A Ancona

T Torino

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

